L’edizione odierna di “Repubblica” parla della cassa integrazione in Sicilia. L’hanno rischiate 33 mila aziende e 135 mila lavorati, ma neanche uno degli assegni è partito – scrive il quotidiano. «Il problema – specificano dal dipartimento Lavoro di Palazzo d’Orléans – è già stato risolto. In settimana i primi decreti saranno trasmessi all’Inps». Alla regione si sta cercando di recuperare il tempo perduto – prosegue il quotidiano -. I lavoratori che attendono la cassa integrazione in deroga, però, non sono gli unici che non riescono ad ottenere gli assegni. Da qualche giorno, infatti, a sollevare l’allarme per i metalmeccanici in cassa integrazione ordinaria è la Fiom Cgil: «Solo in provincia di Palermo – avvisa il segretario, Francesco Foti – ci sono 4.550 lavoratori che attendono gli assegni. Ci era stato garantito che i pagamenti sarebbero arrivati già a partire da mercoledì scorso, e invece a quanto pare c’è un problema all’Inps».