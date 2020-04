L’edizione odierna di “Repubblica” parla della possibile ripartenza del campionato di serie A e riporta le parole del ministro per lo sporto Vincenzo Spadafora: «Al momento non do per certa né la ripresa degli allenamenti il 4 maggio né del campionato». Il governo vorrebbe consentire gli allenamenti individuali – scrive il quotidiano -, ma non quelli di squadra. Domani se ne parlerò nell’incontro tra la Figc e lo stesso Spadafora. Il pallone rischi di non rotolare più. Si va quindi verso uno slittamento delle bozze di calendario che ipotizzavano riavvio del campionato il 31 maggio e la chiusura il 26 luglio, per poi dare spazio alle coppe europee.