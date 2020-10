Repubblica: "Si buca la bolla della Juventus, giocatori segnalati in Procura. Imbarazzo a Torino dopo le parole di Agnelli sul protocollo"

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla situazione della Juventus. Almeno quattro giocatori rischiano di essere segnalati all’autorità giudiziaria per la violazione dell’isolamento fiduciario. Una buona parte della squadra è ancora al J Hotel, isolata da sabato. Lunedì, però, in 7 hanno lasciato l’albergo, 4 addirittura l’Italia: Dybala è volato a Barcellona dove è decollato per l’Argentina con il jet di Messi. Danilo è andato in taxi a Malpensa e da lì è partito per San Paolo. Bentancur ha raggiunto l’Uruguay e Cuadrado si è imbarcato sul charter della federazione colombiana. Potevano espatriare? La Juventus ha fatto sapere che non era un suo problema. L’imbarazzo a Torino è notevole, dopo il discorso di Agnelli sulla fedeltà bianconera ai protocolli.