L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla stretta anti-Covid 19. La mascherina deve essere portata sempre con sé e indossata all’aperto, a meno che non si stia in un luogo isolato oppure si faccia attività sportiva. Rimane confermata la regola per l’utilizzo al chiuso, si deve tenere quando si entra nei negozi e in tutti gli altri luoghi aperti al pubblico.