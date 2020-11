L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’incognita classifica in Serie A.

Dopo sette giornate la classifica di Serie A è sporcata da penalità, ricorsi e asterischi. La Corte sportiva d’appello della Federcalcio ha confermato la sconfitta per 3-0 a tavolino per la Roma, per un errore nella compilazione delle liste nella gara di Verona lo scorso 19 settembre.





Durissima la sentenza che respinge le pretese del Napoli, che il 4 ottobre non si presentò a Torino per giocare contro la Juventus, in nome di un dichiarato stop della Asl per la positività al Covid di Zielinski ed Elmas.

E’ un messaggio al mondo del calcio: il protocollo FIGC va difeso, altrimenti crolla il sistema.