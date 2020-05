L’edizione odierna di “Repubblica” si è soffermata sulla situazione legata alla ripresa del campionato di Serie A, sottolineando il nuovo protocollo presentato da Lega Serie A e Figc ai tecnici del Governo, in attesa dell’incontro con il premier Conte. Il nuovo protocollo prevede la sostituzione dell’obbligo di ritiro con l’indicazione di “raggiungere il luogo d’allenamento e fare ritorno al domicilio con mezzi propri”. “Il gruppo squadra” dovrà essere sottoposto a tampone ogni quattro giorni in “laboratori autorizzati”. Se ci dovesse essere un positivo al Coronavirus, il gruppo dovrà andare in ritiro e sottoporsi a tampone ogni 48 ore ma “proseguendo gli allenamenti”.

In caso di una rapida presa di posizione da parte del Cts, gli allenamenti di gruppo potrebbero ricominciare domani o dopo. In merito alla ripresa delle gare, invece, la giornata decisiva dovrebbe essere mercoledì, quando Giuseppe Conte incontrerà Figc e Lega. I presidenti dei club spingono per sabato 13 giugno, ma l’ultimo decreto vieta le manifestazioni sportive fino al 14, quindi si slitterebbe al 20.