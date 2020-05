L’edizione odierna di “Repubblica” parla anche della possibile ripartenza della serie A. Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, sfoggia l’ottimismo del governo: «Si va verso la soluzione che i tifosi si aspettano. Il via libera non c’è ancora, ma la direzione è buona». Se giovedì 14 maggio la curva dei contagi da coronavirus in Italia dovesse continuare a scendere – scrive il quotidiano -, gli allenamenti di gruppo potrebbero anche riprendere prima di lunedì 18. Ci sarebbe dunque lo sblocco della Serie A il 14 giugno e la sua conclusione entro fine luglio, con la Champions ad agosto, secondo volontà Uefa. Anche la serie B potrebbe ricominciare gli allenamenti individuali il 18, quelli collettivi 10 giorni dopo e il torneo a inizio luglio, con traguardo a fine agosto.