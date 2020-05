L’edizione odierna di “Repubblica” parla di tensione delle carceri siciliane. Negli ultimi giorni le scarcerazioni hanno placato gli animi, ma si attende che i colloqui possano riprendere. Quasi 200 detenuti – si legge – in Sicilia hanno ottenuto gli arresti domiciliari in tempo di Covid-19. «Il problema del sovraffollamento resta» , spiega la direttrice del Pagliarelli. Nella casa circondariale più grande di Palermo ci sono 1.300 detenuti, in pianta organica la capienza è di 1.182.