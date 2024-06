Repubblica: “Sampdoria, La Gumina verso la permanenza”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Genova” si sofferma sul futuro di La Gumina alla Sampdoria.

La Sampdoria sembra essere già al lavoro per prepararsi adeguatamente per la prossima stagione in Serie B, dopo un anno di risultati incostanti. La sessione estiva di calciomercato sarà cruciale per il club, non solo per valutare quali giocatori potrebbero lasciare la squadra, ma anche per decidere il destino di coloro che stanno rientrando dai prestiti.

Il caso di Antonino La Gumina è particolarmente interessante. Dopo aver trascorso alcuni mesi in prestito al Mirandés in Spagna, sembra che ci sia l’intenzione di includerlo nel ritiro pre-stagionale della Sampdoria per valutare meglio le sue prestazioni e capire come potrebbe inserirsi nella strategia del team. Questo periodo di valutazione sarà essenziale per determinare se La Gumina può avere un ruolo nel progetto tecnico del club per la stagione che verrà. La decisione finale riguardo al suo futuro sarà sicuramente influenzata da come si presenterà e si comporterà durante il ritiro, oltre che dalle esigenze tattiche del nuovo allenatore e dalle eventuali offerte di mercato che potrebbero arrivare per lui.