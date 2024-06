Corriere Romagna: “Cesena-D’Aversa: fumata bianca. Due anni di contratto”

L’edizione online de “Corriere Romagna” si sofferma sulla panchina del Cesena.

L’arrivo di Roberto D’Aversa come nuovo tecnico del Cesena segna un momento importante per il club. Dopo l’epoca di Domenico Toscano, che ha lasciato un’impronta significativa, D’Aversa eredita una squadra con l’ambizione di competere in Serie B. La scelta di affiancare a D’Aversa un team di sei persone è indicativa dell’impegno del club nel fornire tutte le risorse necessarie per il successo. Salvatore Sullo come vice e gli altri membri dello staff, tra cui preparatori atletici e un match analyst, che sono ancora da definire, suggeriscono una strategia ben ponderata. Inoltre, il mantenimento di figure come Antonello Degiorgi e Massimo Magrini mostra un desiderio di continuità nelle metodologie di allenamento e recupero fisico. Sarà interessante vedere come questa nuova configurazione influenzerà le prestazioni del Cesena nella prossima stagione.