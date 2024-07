Repubblica: “Rosanero, con Brunori l’attacco è l’arma in più”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sui rosanero e su Brunori.

Con Brunori il Palermo ha ora un attacco forte e di esperienza, che potrebbe essere ulteriormente rinforzato con l’arrivo di un giovane. La riconciliazione tra il capitano e il City Group ha risolto l’ultimo nodo fondamentale per Dionisi e per tutto il mercato offensivo. Con i quattro attaccanti – Brunori, Henry, Di Francesco e Insigne – tutti classe ‘94 e con grande esperienza e caratteristiche complementari, la squadra rosanero può schierare uno dei reparti offensivi più completi e di qualità della categoria.

Nel 4-3-3 del nuovo tecnico del Palermo, Brunori è il terminale offensivo di un attacco a tre con due esterni. L’opzione Henry offre per la prima volta al Palermo un attaccante fisico ed esperto, una novità rispetto a Soleri, che non aveva lo stesso curriculum del francese. Brunori ama prendersi il pallone lontano dalla porta e allargarsi sulla fascia per convergere, il che potrebbe permettere a lui e Henry di convivere in campo.

Gli Esterni

Sugli esterni, il Palermo punta forte su Di Francesco, che ha brillato nelle amichevoli estive contro Monza e Leicester. L’ex Lecce ha avuto una stagione al di sotto delle aspettative, ma non del tutto negativa. Roberto Insigne, riconfermato sotto la guida di Dionisi, deve riscattarsi dopo un’annata deludente, ma ha le qualità per essere decisivo. Di Mariano, a differenza degli altri esterni, ha dimostrato di potersi sacrificare anche in fase difensiva, rendendolo una risorsa preziosa.

Giovani Promesse e Movimenti di Mercato

Il Palermo ha deciso di ripartire dal nucleo duro della squadra dell’anno scorso, con l’aggiunta di Henry come rinforzo di peso, piuttosto che stravolgere la squadra dopo una stagione deludente. La trattativa per portare in Sicilia il giovane jolly Stredair Appuah, classe 2004, è ancora in corso, con il Burnley che si è inserito nella corsa per il giocatore. Non è scontata la partenza in prestito di Giacomo Corona, classe 2004, che potrebbe fare da terza punta alle spalle di Brunori e Henry.

Centrocampo e Altre Trattative

Il centrocampo potrebbe essere il reparto dove succederanno più movimenti. Blin si è già presentato come un colpo di mercato: “Sono contento di essere a Palermo, qui c’è tutto per fare bene, sono carico e non vedo l’ora di cominciare.” Leo Stulac è vicinissimo all’addio, destinato alla Reggiana. È scontata la cessione di Damiani e il fatto che non si punterà su Broh. Inoltre, c’è movimento attorno a Saric, che piace al Cosenza e al Pisa di Pippo Inzaghi. Se dovesse partire anche l’italo-bosniaco, il Palermo potrebbe cercare una mezzala, considerando che manca Coulibaly non riscattato rispetto all’anno scorso.