L’edizione odierna de la “Repubblica” si occupa del rinvio di ieri del match Palermo-Turris a causa delle 1o positività riscontrare nella squadra rosanero.

Ieri è intervenuta l’Asp di Palermo a bloccare la squadra, disponendo l’isolamento fiduciario dei calciatori scesi in campo per il riscaldamento. La comunicazione è arrivata alle 17:52, poco più di mezz’ora prima del fischio d’inizio fissato per le 18:30. Il Palermo ha ricevuto il documento e lo ha trasmesso alla Lega Pro che ha disposto alle 18,15 «a tutela della salute l’immediato rinvio della gara Palermo — Turris a data da destinarsi ».





Le positività accertate ieri si aggiungono a quella del ragazzo degli Allievi Under 17 che aveva determinato martedì la sospensione dell’attività del settore giovanile dalla Primavera fino ai Giovanissimi Under 14.

. Per motivi di privacy ieri il Palermo ha comunicato solo la positività del tecnico Boscaglia, ma i nomi dei calciatori sono facilmente intuibili dagli assenti nel riscaldamento pre-match.

A parte gli undici titolari che erano pronti a scendere in campo Pelagotti, Almici, Lancini, Crivello, Corrado, Odjer, Broh, Silipo, Luperini e Valente, in panchina con l’allenatore in seconda Giacomo Filippi c’erano Fallani e Faraone, Martin, Saraniti e Kanoute. Con la squadra sono arrivati allo stadio anche Palazzi, Marong e Marconi che non erano inclusi nell’elenco dei ventidue convocati poi decimato dai contagi.

Adesso secondo il calendario il Palermo dovrebbe giocare ogni tre giorni fino al primo novembre. Ma a dettare i tempi delle partite potrebbero essere i controlli sanitari.