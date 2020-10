L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’ennesima stretta alla movida palermitana.

Divieto di sosta in centro storico già da domani col comitato per l’ordine e la sicurezza che oggi si riunirà per definire le misure anti-assembramenti che saranno adottate dal sindaco Orlando.





Per i controlli potrebbe scendere in campo pure l’Esecito. Orlando e Forlani scelgono una linea decisamente più soft rispetto alle altre regioni e non limitano la libertà di movimento.