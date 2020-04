L’edizione odierna di “Repubblica”, parla dell’attaccante del Palermo Giovanni Ricciardo e riporta le sue parole rilasciate al sito ufficiale. Il bomber, come.tutti, si trova al momento in quarantena: «Sono stati giorni difficili – racconta Giovanni Ricciardo attraverso il sito ufficiale del Palermo – non ricordo nulla di così grave in tutta la mia vita. Questa emergenza sta mettendo alla prova noi stessi, dobbiamo imparare la lezione ed iniziare a distinguere ciò che importante da quello che non lo è». Ricciardo ha poi raccontato: «La mia quarantena è piuttosto schematica – racconta – preferisco allenarmi la mattina, mentre il pomeriggio mi rilasso guardando serie tv e suonando la mia chitarra. Ogni giorno, poi, a ora di cena parlo con i miei familiari e la mia fidanzata Melissa con la videochiamata, mentre con i miei compagni ci sentiamo praticamente di continuo sul nostro gruppo Whatsapp».