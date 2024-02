Repubblica: “Ranocchia alla ‘Pastore’. I rosa vincono fuori casa dopo quattro mesi”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla gara vinta dal Palermo contro la Feralpisalò, ma non solo, anche su Ranocchia autore del primo gol.

I cori dei tifosi rosanero fanno da sottofondo al successo del Palermo contro la Feralpisalò. Un 2 a 1 dopo il 2 a 0 di quattro mesi fa a Modena, data dell’ultimo successo in trasferta dei rosa prima della vittoria di Piacenza. Una vittoria si fa per dire in trasferta visto che a Piacenza erano molti di più e molto più rumorosi i tifosi del Palermo che, sotto la pioggia, hanno incitato i loro beniamini dal primo all’ultimo minuto in una partita non facile, anzi difficile, portata a casa grazie ai gol di Ranocchia e Soleri. Già, Ranocchia e Soleri: la novità e l’usato sicuro.

Un mix perfetto per la squadra di Corini che dimostra di essere uscita notevolmente rafforzata dal mercato di gennaio, ma che conferma di poter fare sempre affidamento su alcuni dei suoi uomini. Ranocchia, al secondo gol consecutivo dopo quello realizzato contro il Bari, è veramente il valore aggiunto di questa squadra. Per certi versi ricorda Pastore: testa alta, verticalizzazioni, progressione, classe e velocità di realizzazione. Soleri ha confermato, qualora ce ne fosse stato bisogno, che il Palermo ha fatto benissimo a tenerlo. Brunori gli ha lasciato il posto al 25esimo della ripresa e lui, dopo sei minuti, è volato di testa (ancora un gol di testa) per il 2 a 0 sul cross di Di Francesco.

Poi, proprio come Brunori nella gara contro il Bari, è andato anche a salvare sulla linea di porta un possibile gol della Feralpisalò. Quello che conta, oltre all’impressione di una ritrovata autorevolezza, è che il Palermo ha un bottino di tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite. Un ruolino di marcia che consente alla squadra rosanero di portarsi a tre punti dalla seconda. Posizione occupata da Cremonese e Como. Proprio il Como e la Cremonese le prossime avversarie dei rosa per due sfide dal profuma di serie A.