Escl. Longo presenta Palermo-Como: «Corini ottimo tecnico»

Moreno Longo, allenatore esonerato in questa stagione dal Como è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com esprimendosi su Eugenio Corini.

Ecco le sue parole:

«Io credo che Corini sia un ottimo tecnico. Sono molto felice per lui che abbia avuto la forza e le capacità per poter superare un momento difficile. Purtroppo nelle stagioni i momenti difficili ci sono e secondo me il Palermo ha fatto un’ottima scelta nel tenere un allenatore che ha saputo trovare delle soluzioni per far rendere sempre meglio il Palermo. Ad oggi credo che i rosanero, oltre agli ottimi risultati maturati, stia giocando anche un buonissimo calcio. Credo che abbia intrapreso una strada positiva e naturalmente il difficile arriva adesso. La continuità di queste prestazioni non è per nulla scontata».