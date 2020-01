L’edizione odierna di “Repubblica” riporta le parole rilasciate in conferenza stampa nella giornata di ieri dal tecnico del Palermo Pergolizzi. Roberto Floriano è la carta che l’allenatore del Palermo si giocherà subito domani sul campo del San Tommaso. «È un acquisto importante – dice Pergolizzi – è arrivato un giocatore che chiedevo e del quale avevamo bisogno. Sapevamo che sostituire Santana era necessario e lo abbiamo fatto al meglio. E anche la squadra ha apprezzato molto il suo arrivo, quando prendi un giocatore devi badare a mantenere l’equilibrio dello spogliatoio e lui è uno consapevole che viene per darci una mano. Porta esperienza, ha giocato a un livello superiore rispetto al nostro e ha caratteristiche diverse rispetto a quelle che abbiamo in squadra. Mi aspetto tanto da lui e con la personalità che ha si prenderà questa responsabilità. Ha solo bisogno di entrare in condizione, ma lo farà giocando: non posso pensare di fare venire un giocatore importante come lui dicendogli che prima di giocare dovrà trovare la condizione». Floriano darà a Pergolizzi anche la possibilità di variare le sue scelte in attacco, ma guai a pensare che per Ficarrotta l’ingaggio dell’attaccante possa rappresentare una bocciatura. « Potrei anche schierare il portiere Under – dice l’allenatore – e fare giocare tutti gli over in attacco con Floriano e Ficarrotta insieme. Dobbiamo fare ciò che è meglio per la squadra. Alzare l’asticella della competitività di un gruppo serve a chi ha giocato meno, a chi ha giocato con continuità e a chi può fare ancora più di quanto non abbia fatto fino ad ora. Vince la squadra, vince il gruppo, non il singolo giocatore». Pergolizzi torna spesso sul concetto di gruppo compatto ed è pronto a mettersi davanti a tutti per proteggere i suoi giocatori da eventuali critiche. « Se facciamo male ci rimettiamo tutti – dice l’allenatore del Palermo – non solo io e il presidente, ma la squadra e la città. Io sono quello che sta davanti a tutti, il più esposto, ma è meglio essere un parafulmine se serve a dare serenità alla squadra. Vivo con ironia, non sono scemo al punto da non capire che i fischi domenica erano per me. La prendo con ironia perché devo gestire uno spogliatoio fatto di grandi e giovani, con Under obbligatori da schierare e dinamiche normali di uno spogliatoio in cui c’è chi vorrebbe giocare sempre, come è anche giusto che sia in una situazione normale senza determinati regolamenti ». A proposito della partita di domani, Floriano a parte, Pergolizzi dovrà fare i conti con le condizioni precarie di Martin. « Si è fermato di nuovo quando sembrava che stesse recuperando – dice – abbiamo fatto un controllo ecografico che non ha evidenziato problemi. Sarà fra i convocati, ma non è al cento per cento». Sullo sfondo dell’attualità, che porterà il Palermo a giocare domani a Pratola Serra, c’è lo scontro a distanza con il Savoia con stoccate e risposte piccate. « Cerco di tenere fuori la squadra delle polemiche – dice Pergolizzi – i battibecchi però fanno parte delle strategie: questa è quella del Savoia, io e la squadra dobbiamo pensare solo al campo. Questa sarà una battaglia lunga fino alla fine del campionato e noi dobbiamo essere all’altezza con i risultati sul campo. Ben vengano i duelli se alla fine raggiungi l’obiettivo, è anche più bello se passi attraverso sacrifici e battibecchi».