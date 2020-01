L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche del calciomercato del Trapni. Manca solo la firma del giocatore, ma tra l’attaccante argentino Francisco Pizzini e il Trapani di Castori è fatta – si legge -. I giornali sudamericani danno già per concluso l’accordo tra la società granata e l’Independiente, squadra che milita nella SuperLiga argentina. L’ala sinistra (che può essere schierato anche nella fascia opposta) classe ‘93, nato a Bahia Blanca, sarebbe già in volo verso l’Italia, con destinazione Trapani, da dove inizierà la sua nuova avventura anche per cercare di rilanciare la sua carriera, con la squadra argentina quest’anno Pizzini ha fatto solo 2 presenze e 59 erano stati i minuti giocati. «Se despidiò Francisco Pizzini», ovvero «Francisco Pizzini dice addio» così titolano i quotidiani argentini in queste ore. Il giovane attaccante, ha già salutato i compagni di squadra. A Trapani lo attendono le visite mediche e la firma del contratto che lo vedranno legato ai granata per i prossimi 18 mesi in prestito gratuito. Pizzini prima di partire ha rinnovato il suo contratto con l’Independiente fino al 2022. Terminati i 18 mesi, il Trapani ha una opzione di acquisto del 90 per cento del cartellino, circa un milione e 800 mila euro. Ma in SudAmerica il direttore sportivo Luca Nember, avrebbe, (ancora non c’è certezza se l’operazione è andata a buon fine) trovato un altro giocatore che fa al caso del Trapani, Matias Laba, classe ‘91, centrocampista dell’Union La Calera, società calcistica cilena, che milita nella “Primera Division”. La situazione da qui a qualche giorno potrebbe evolversi in maniera positiva. Il prossimo arrivo di Pizzini, potrebbe segnare la possibile partenza di un altro attaccante. E il nome di cui si parla con sempre maggiore insistenza è quello di Felice Evacuo, l’attaccante classe ‘88, tutto “anima e cuore” che fu uno dei protagonisti in positivo la scorsa stagione, della cavalcata verso la B del Trapani. Su di lui si fanno sempre più insistenti le voci di contatti già avviati con il club campano dell’Avellino. Evacuo ha uno degli ingaggi alti del Trapani, e questo per la società granata significherebbe poter monetizzare tanto da permettere al ds di fare un buon mercato in entrata, rispettando l’obiettivo principale di questa società: la salvezza. Pare che al calciatore l’idea di lasciare Trapani non dispiace, la moglie del resto è di Avellino e quindi sarebbe a casa. Ma ad Ezio Capuano piace anche il portiere Andrea Dini classe ‘96 (in prestito dal Parma), che nel girone d’andata è stato sacrificato per fare posto al giovane Marco Carnesecchi. Ci sarebbe stato già un contatto tra il suo agente e lo stesso Capuano, dietro ci sarebbero i buoni rapporti con Enzo De Vito che lavora al Parma ed è stato direttore sportivo dell’Avellino. Continuano poi le trattative tra il Bari e il Trapani a proposito di uno scambio che vedrebbe il centrocampista polacco Tomasz Kupisz in granata e Francesco Corapi al Bari. Sono voci contraddittorie quelle che danno in uscita Giacomo Tulli prossimo al Catania, il suo agente, invece conferma che non c’è stato alcun contatto. Tulli dovrebbe essere scambiato Giuseppe Rizzo, centrocampista classe ‘91. Su di lui anche il Cosenza.