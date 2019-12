L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’obiettivo centro sportivo per il Palermo. Mercoledì i dirigenti rosanero hanno visitato tre aree fuori città, ma non è tramontata l’idea di progettare l’impianto sull’area dell’ex campo rom. Lunedì c’è stato un incontro nella sede dell’assessorato regionale al territorio e ambiente con tutte le componenti in causa visto che l’area è di proprietà del demanio regionale. Le parti si sono aggiornate a gennaio inoltrato per capire come procedere, visti i vincoli che ricadono sull’area e l’intenzione del club di diventare proprietaria della struttura che ha intenzione di costruire. Per un eventuale acquisto dell’area o dello sfruttamento del diritto di superficie i tempi sarebbero eccessivamente lunghi.