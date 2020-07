L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione degli autobus a Palermo. Da quando in Sicilia è caduto l’obbligo del distanziamento sui mezzi di trasporto per decisione di Musumeci, sui bus è tornato il caos, sono tornati i posti in piedi e gli autobus al massimo della capienza, in alcune tratte, in alcuni orari, la gente sale anche oltre il limite consentito, come accadeva prima del virus – scrive il quotidiano -. Succede ad esempio sulle linee 806 e 628 che portano rispettivamente a Mondello e Sferracavallo, prese d’assalto in questi giorni per andare al mare. Non è caduto però l’obbligo della mascherina che si deve portare per tutta la durata del tragitto. C’è chi lo rispetta e c’è chi non lo fa. Insomma è un po’ un liberi tutti sugli autobus tornati a essere luogo di assembramento quotidiano.