L’edizione odierna di “Repubblica” parla dell’emergenza Coronavirus in Sicilia. Gli arrivi dei barchini partiti dalla Tunisia sono continui. «Non vi sorprendete — dicono i nordafricani che da tanti anni vivono in Sicilia — la crisi economica, amplificata dall’emergenza Covid, è fortissima nell’altra sponda del Mediterraneo » . Dei 12.533 migranti arrivati dall’inizio dell’anno sulle nostre coste, 4.537 sono tunisini. « Il tasso di disoccupazione è altissimo, soprattutto tra i più giovani — racconta Nadine Abdia, anima della comunità tunisina di Palermo — chi viene qui lo fa per costruirsi un futuro, per dare un futuro alla famiglia. Sto notando, è questo mi sembra un aspetto nuovo, che ci sono interi nuclei familiari che si mettono in mare».

Soltanto ieri sono stati una settantina i tunisini arrivati nell’isola delle Pelagie.