L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza rifiuti a Palermo. Due giorni sono costati un arretrato di quasi duemila tonnellate di rifiuti per strada. Soffre la zona sud: Brancaccio, Falsomiele, Bonagia, Oreto, Villaggio Santa Rosalia, Altarello. Ma ci sono difficoltà anche nella zona nord, da Uditore a viale Michelangelo, da Tommaso Natale a via Resuttana.

Stamattina i vertici dell’azienda incontreranno il prefetto Giuseppe Forlani per valutare l’intervento dell’Esercito.

Nel mentre Norata sta stipulando contratti con ditte private del settore. Il sindaco Leoluca Orlando già oggi dovrebbe firmare un’ordinanza che consenta alla Rap di rimodulare il servizio, a cominciare dalla possibilità di impiegare i privati.