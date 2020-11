L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida fra Palermo e Potenza, riportando le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore dei rosanero.

Il terzo tentativo sarà quello buono. La partita infinita fra Palermo e Potenza si giocherà oggi alle 15. La prima volta sarebbe dovuta essere il 4 ottobre, poi rinviata a causa della positività di due tesserati del club lucano.







«Preparare tre volte una partita contro una squadra che nel frattempo cambia pelle – dice l’allenatore del Palermo Roberto Boscaglia – può essere una difficoltà in più. Lo studio delle settimane precedenti vale poco, soprattutto quando gli avversari cambiano allenatore. Il Potenza ha cambiato anche modulo, quindi in questo caso ci siamo concentrati su quello che chiede il nuovo allenatore Ezio Capuano. Il Potenza ha nella pressione sui portatori di palla una delle sue armi migliori. Rispetto alla

squadra di Somma però è diverso. Vogliamo migliorare la classifica – dice Boscaglia – e dare continuità al nostro rendimento. Arrivare fra le prime

dieci entro Natale è il nostro obiettivo minimo, la posizione in classifica che abbiamo non è quella che vogliamo. Incominciamo a vedere qualche raggio di sole, ma vogliamo e dobbiamo stare in alto. Poi vedremo dove. Ragioniamo di settimana in settimana».