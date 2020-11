L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle difficoltà degli ospedali di Palermo.

Mentre la Regione continua a chiedere alle strutture sanitarie posti letti per pazienti ifnetti, scoppia una nuova emergenza: «Ai nostri sportelli — racconta Giuseppe Greco, presidente di Cittadinanzattiva — arrivano numerose segnalazioni di cure negate per le altre patologie. Bisognava implementare le cure domiciliari in vista della nuova ondata, ma ci siamo

Rinviati anche interventi di tumore al seno a Villa Sofia per l’esplosione di un focolaio nella Neurochirgugia ospitata negli stessi locali.