L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul braccio di ferro fra il Sindaco Orlando e la Regione sulla chiusura delle scuole.

Dopo il provvedimento del primo cittadino, la Regione lavora per fargli fare retromarcia.





I presidi ora sono spiazzati. «Rischiamo di perdere i nostri alunni: hanno paura, a scuola trovano conforto, chiudere le scuole dopo tutto quello che si è fatto per renderle sicure non ha senso», dice Daniela Lo Verde, preside della Falcone allo Zen 2. «Le scuole hanno retto con grande fatica e hanno lavorato per mantenere gli standard di sicurezza. I dati sembravano confortanti, non ce lo aspettavamo. La cosa certa è che questa generazione di alunni dovrà fare i conti con due anni di lezioni a distanza. Questo li segnerà, soprattutto i bambini di prima e seconda elementare», incalza Giovanna Genco, dirigente della De Amicis alla Noce.