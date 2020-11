L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’obbligo di fermarsi nelle zone del centro di Palermo.

Molti cittadini sono impreparati: « Non usciamo più, non ci vediamo nemmeno nelle case: ci restavano queste rare passeggiate. Non avevamo capito che i divieti partissero oggi».





I vigili urbani hanno ricevuto il mandato di fare principalmente informazione, anche perché la multa è salata: minimo 400, massimo 1.000 euro.

Ma i controlli non ci sono in piazza Politeama, dove alle 17,30 i ragazzini sono seduti come sempre sulle panchine e si assembrano in lunghe code davanti a Mc-Donald’s.