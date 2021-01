L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla vigilia di lockdown tra i negozianti.

Piove su Palermo. Daniele Ippolito, venditore di souvenir, raccoglie la novità quasi con indifferenza: «Ormai turisti non se ne vedono neanche a chilometri di distanza».





Ci sono anche i titolari dei pochi impianti sportivi rimasti aperti, campi di tennis e padel. Al centro Mediterraneo di via Imperatore Federico avevano un bel po’ di prenotazioni per le prossime settimane Saltano tutte. «Dispiace che dobbiamo pagare per colpe non nostre – riflette Luca Gagliano – È calata la tensione a dicembre e c’è stato un liberi tutti che colpisce attività serie che hanno investito, rispettando tutte le norme di sicurezza possibili».