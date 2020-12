L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Natale in zona rossa per la città di Palermo.

La prefettura prepara la macchina dei controlli. Tutte le strade principali saranno presidiate. «Questa – tuona Antonello Giarratano del Comitato tecnico- scientifico regionale – è una soluzione di compromesso. Nei giorni di maggior assembramento, quelli che precedono il Natale, c’è il liberi tutti. Mica si fa lo shopping alla vigilia: il 25 dicembre, invece, la gente in genere sta a casa, e il rischio di assembramenti incontrollati è un po’ più limitato».





Nel capoluogo il prefetto Giuseppe Forlani ha definito con i vertici delle forze dell’ordine il piano operativo per le feste: le pattuglie di polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani presidieranno via Libertà, via Ruggero Settimo, piazzetta Bagnasco, via Generale Magliocco, via Maqueda, piazza Caracciolo, piazza Sant’Anna e il Foro Italico.