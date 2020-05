L’edizione odierna di “Repubblica” parla di caccia al tesoro per le mascherine a Palermo. Soltanto due farmacie su 10 – scrive il quotidiano – hanno le mascherine al prezzo calmierato di 50 centesimi. Da ieri anche i tabaccai palermitani le vendono: «Le sto già finendo – racconta il tabaccaio di via Cluverio, Vincenzo Stuppia – me ne hanno portato 500».