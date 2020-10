L’edizione odierna di “Repubblica” riporta le parole rilasciate ieri in conferenza stampa dal centrocampista del Palermo Gregorio Luperini.



«Il mio primo pensiero è quello di aiutare squadra e compagni – dice Luperini – per me non fa differenza dove gioco. Ultimamente sono stato schierato più spesso in un centrocampo a tre, ma sono pronto a giocare dove serve. Ho fatto un solo allenamento con il Palermo, ma se Boscaglia dovesse avere bisogno anche solo per trenta secondi sarei prontissimo».







«Non sarei voluto scendere di categoria – ammette Luperini – perché ho sudato tanto per raggiungere la B dimostrando anche di poterci rimanere. Ma quando mi ha chiamato il Palermo non ci ho pensato due volte. Mi hanno colpito progetto a ambizione, nome del club e piazza non di C».