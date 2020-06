L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla nuova mossa di Di Piazza. L’ormai ex vicepresidente ha trasferito le quote alla sua società Italplaza Sports Llc. Niente di strano se non fosse per la collocazione temporale della transazione rispetto a quanto emerge in questi giorni e per le voci sui rapporti con Joe Tacopina.



La società, costituita in Florida il 15 gennaio, a febbraio è diventata proprietaria del 40% delle azioni di Hera Hora, con un’operazione di trasferimento quote da Di Piazza alla società effettuata davanti al notaio Francesca Luciano il 3 febbraio, proprio il giorno dopo l’apparizione di Di Piazza al “Barbera” per il derby Palermo- Messina.