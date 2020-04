L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle problematiche delle carceri. Non si placa il timore dei contagi da Coronavirus. Sono 6mila i detenuti delle carceri siciliane, ma la paura del contagio coinvolge tutta Italia. Tre giorni fa un detenuto del carcere Pagliarelli, affetto da diverse patologie, è stato messo ai domiciliari: il Coronavirus sarebbe fatale per lui. Nel mentre arrivano diverse istanze di scarcerazione «Lo ribadisco — aggiunge Fabio Bognanni — il sovraffollamento è un detonatore assolutamente obiettivo. La proposta è quella di fare scontare, ad esempio, gli ultimi 18 mesi di carcerazione a casa. Un terzo dei detenuti, poi, è in custodia cautelare, in attesa di giudizio. Ma il numero è superiore di tre volte ai braccialetti disponibili».