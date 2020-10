L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla storia di Aurora Tocco.

Ha commosso il web con una foto che la ritrae stremata, alla fine di un turno di 8 ore, dentro un’ambulanza ferma davanti all’ospedale Villa Sofia:





«Non sono una ragazza con tanti grilli per la testa. Sognavo di lavorare in un ospedale già a 16 anni. Mi sono ritrovata moltissimi messaggi su Facebook, non me lo aspettavo, non ci siamo mai definiti eroi e non pensiamo di esserlo: siamo professionisti che svolgono il proprio lavoro come fanno tanti altri».