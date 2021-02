L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla movida di Palermo.

C’è ma non si vede. Ogni sera sempre più locali del centro storico rosicchiano qualche minuto in più di apertura. La movida in centro storico cresce, si rigenera, si allarga, incurante dei divieti anti-Covid.





Solo nella serata di mercoledì i multati sono stati 52, tutti giovani che non rispettavano le prescrizioni anti-Covid. «Adesso basta, c’è il vaccino, voglio tornare a vivere» , ripeteva due sere fa alle 21,30 Giovanni Ferrara, universitario all’ultimo anno di Giurisprudenza, appoggiato a un’auto in piazzetta Resuttano a due passi da via Paternostro. Attorno a lui cinque compagni di facoltà tutti “armati” di birra presa al supermercato «Ora c’è il vaccino, possiamo uscire, possiamo tornare a stare insieme davanti ad uno spritz».