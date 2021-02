L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla probabile formazione del Palermo a Viterbo.

Tra infortuni, squalifiche e diffide, la formazione sembra un rebus. Saraniti e Palazzi salteranno la sfida contro la Viterbese per squalifica. Potrebbe rientrare Odjer, a rischio squalifica per il derby contro il Catania. Valente si avvia verso il forfait, così come Corrado.





Santana dovrebbe essere confermato tra i titolari dopo le buone prestazioni al rientro dall’infortunio. In difesa Accardi potrebbe essere dirottato sulla fascia sinistra, mentre Almici tornerebbe titolare a destra dopo due mesi di stop. In attacco l’unico titolare inamovibile è il bomber Lucca.