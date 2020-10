L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul nuovo progetto del Velodromo.

Avrà una destinazione multifunzionale: dal football americano ai concerti. A scapito del calcio, almeno per le serie superiori alla prima categoria.





«Abbiamo individuato alcuni tecnici – dice ancora l’assessore allo Sport Petralia – in questi giorni, però, faremo altri sopralluoghi nella struttura dove ci sono anche palestre e cercheremo di capire quali altre discipline sportive si possono inserire in questo impianto multifunzionale, senza dimenticare che il velodromo nasce per il ciclismo».