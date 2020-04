L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui buoni spesa. Letizia Canale, 46 anni, rimasta senza lavoro da quando l’hotel del Centro di via Roma ha chiuso per l’emergenza Coronavirus, aveva finalmente i soldi in tasca da spendere per lei e i suoi figli: «Non ci credevo. Ho fatto la domanda perché avevo tutti i requisiti, ma non ci contavo. Invece sono rientrata fra i primi buoni emessi dal Comune. Non avevo più niente in frigo e i miei figli da giorni mi chiedevano di tutto. Le cose che piacciono ai ragazzi i biscotti, le merendine, le patatine, l’uovo di cioccolato». E soprattutto il prosciutto crudo che il figlio adora «Ne ho presi due etti — dice la mamma — Non mi sembra vero».