L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’allarme Coronavirus in Sicilia. I contagi In Sicilia accertati 54 casi di coronavirus e 11 in attesa di esito, secondo il report della Regione aggiornato alle 12 di ieri. Un solo caso in più in 24 ore ma domenica sono stati eseguiti dai laboratori solo 45 tamponi rispetto agli oltre 100 del giorno prima. Dall’inizio dei controlli, i Policlinici di Palermo e Catania hanno effettuato 836 tamponi, di cui 771 negativi. Dei 54 positivi, 16 sono già validati da Roma (5 a Palermo e 11 a Catania). I casi a Messina sono 6. Fra loro, una 27enne ricoverata al Papardo per la quale al momento non è stato possibile risalire al “link epidemiologico”. La ragazza ha riferito di non essersi allontanata dall’Isola e di non aver avuto contatti con persone rientrate dalle regioni gialle e rosse. Boom di iscrizioni al portale della Regione per segnalare la propria provenienza dalle zone a rischio contagio del Nord: 11mila registrazioni, effetto delle due ordinanze del governatore che hanno trasformato la facoltà in obbligo per contenere il diffondersi del virus. Al portale si accede dal sito www.costruiresalute.it.