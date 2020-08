L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia e a Palermo. Ieri nel capoluogo c’erano 17 nuovi contagi. Cinque palermitani sono risultati positivi mercoledì notte dopo essersi presentati all’ospedale Cervello con sintomi compatibili con l’infezione, altri due ieri sempre con un tampone effettuato al triage del Cervello e un altro mercoledì mattina. Da quanto si apprende uno dei cinque era rientrato da una vacanza a Capri con la compagna.

La maggior parte dei “positivi” sono legati a viaggi all’estero o in altre regioni. La Sicilia è la seconda regione per numero di persone in terapia intensiva, con 10 persone ricoverate, seconda soltanto alla Lombardia che ne ha 14.