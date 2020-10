L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla movida di Palermo. I controlli delle forze dell’ordine, nel primo fine settimana con le nuove regole, si sono concentrate nel perimetro del centro storico.

Soprattutto nella zona fra piazza Rivoluzione, piazza Sant’Anna, via Roma, via Maqueda, via Candelai e piazza Meli, compresa la Vucciria e piazza Magione. E proprio in queste zone sono scattate le prime chiusure dei locali.







Le volanti della polizia, nel fine settimana, erano ferme anche in corso Vittorio Emanuele. «Quando abbiamo chiuso – dice Doriana Ribaudo del bar La martorana di corso Vittorio Emanuele – i ragazzi erano comunque in giro e in tanti senza mascherina. Le forze dell’ordine ci sono, ma è difficile avere davvero il controllo su quello che accade fuori dai locali».