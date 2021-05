L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla movida selvaggia a Palermo.

Gruppi di ragazzi sfidano il coprifuoco per stare insieme fino a tardi. Dopo un anno e mezzo di pandemia e restrizioni non è facile contenerli. A pesare sono le conseguenze del bivacco: decine di bottiglie di vetro sui muretti della Magione, sui marciapiedi di via Paternostro, sulle panchine di piazza Rivoluzione. I controlli sono inesistenti.





Protestano i residenti, ma anche alcuni titolari di locali che chiudono alle undici di sera, mentre tutto attorno è il caos.