L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla riapertura delle scuole a Palermo. E’ psicosi fra i genitori. Alla Noce il figlio di un bengalese positivo continua ad aprire il negozio di generi alimentari «Nel quartiere c’è il panico — dice il consigliere di circoscrizione Altadonna — soprattutto in vista della riapertura delle scuole frequentate da tantissimi bambini bengalesi». Nell’esposto si chiede, oltre alla verifica sul negoziante e sui suoi familiari, anche la possibilità di avere un camper per i test sierologici in piazza Noce.

«La scuola è sicura » dice il primario del reparto di Malattie infettive del Policlinico Antonio Cascio «Anzi è importante per far arrivare ai ragazzi il messaggio che bisogna essere prudenti, soprattutto la sera quando alcol e droghe possono far abbassare la guardia».