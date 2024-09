Repubblica: “Palermo Di Mariano, l’ultimo dei picciotti in rosa da quasi partente a eroe della domenica”

L’edizione odierna de “La Repubblica Palermo” si sofferma su Francesco Di Mariano eroe della domenica al Barbera.

Francesco Di Mariano ha vissuto un percorso altalenante, passando da una situazione in cui sembrava prossimo a lasciare il Palermo a diventare l’eroe che ha salvato la squadra da una sconfitta contro il Cosenza, guadagnando un punto prezioso. Ora, la sua avventura in rosanero potrebbe continuare con un nuovo accordo per un prolungamento di contratto. Tuttavia, Di Mariano desidera essere riconosciuto per la sua identità e le sue qualità uniche, piuttosto che essere ricordato semplicemente come il “nipote di Schillaci.”

Di Mariano ha avuto una carriera segnata da infortuni e momenti difficili, ma quest’anno potrebbe essere decisivo per lui. Ha iniziato la sua carriera giovanile a Lecce nel 2010, dove ha incontrato Lucioni, e ha proseguito alla Roma Primavera, voluto da Sabatini e seguendo gli insegnamenti di Totti, il suo idolo. Durante il suo percorso, ha giocato al fianco di Pellegrini e Soleri, ora allo Spezia. Ha vissuto esperienze in vari club come Ancona, Modena e Novara, trovando infine successo con il Venezia e il Lecce, dove ha ottenuto promozioni significative tra il 2020 e il 2022.

L’ultima partita contro il Cosenza ha rappresentato un momento di riscatto per Di Mariano. Subentrato dalla panchina, ha segnato un gol decisivo pochi secondi dopo il suo ingresso, un momento liberatorio che ha interrotto un digiuno di un anno e cinque mesi, dal marzo 2023, quando aveva segnato una doppietta contro il Cittadella. Questo gol ha dato una spinta psicologica positiva a Di Mariano, che ha sofferto diversi infortuni, tra cui una lesione al menisco e problemi agli adduttori, che hanno interrotto la sua continuità e lo hanno costretto a fermarsi più volte.

Nonostante le difficoltà, Di Mariano non è pronto a lasciare Palermo, la città alla quale è profondamente legato. Qui è nata sua figlia Isabel, e qui condivide la sua vita con la moglie Gioia Rocci. Ora, il direttore sportivo del Palermo, De Sanctis, e l’entourage del giocatore stanno lavorando per un nuovo contratto, che potrebbe essere annunciato a breve. Di Mariano apprezza il modulo offensivo di Dionisi, che gli permette di giocare in una posizione più avanzata, come ala, dove sente di potersi esprimere al meglio.

Dopo la sosta, Di Mariano è determinato a spingere sull’acceleratore, sperando di contribuire in modo significativo alla stagione del Palermo e di continuare a costruire il suo futuro con il club della sua città natale.