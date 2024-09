Tuttosport: “Palermo a rilento, la sosta per svoltare”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Palermo a rilento in queste prime gare del campionato.

Il Palermo ha avuto un inizio di stagione con il freno a mano tirato, raccogliendo solo quattro punti nelle prime quattro partite. Questo non è il risultato che ci si aspettava, soprattutto considerando le aspettative e le ambizioni della squadra. Gli alibi non mancano: i rosanero hanno dovuto giocare le prime tre partite in trasferta a causa dei lavori di ristrutturazione dello stadio Barbera. Tuttavia, il tecnico Dionisi non è ancora riuscito a trovare l’alchimia giusta per far decollare la squadra.

Ci sono stati segnali di crescita nelle ultime due partite contro Cremonese e Cosenza, soprattutto in attacco, dove il gioco sugli esterni ha iniziato a funzionare meglio. I gol ufficiali, infatti, sono arrivati tutti dagli esterni, con due reti di Insigne e una di Di Mariano. Nonostante questi progressi, la sensazione generale è che il Palermo sia ancora un “cantiere aperto”, e che la sosta per le nazionali sarà cruciale per risolvere alcune delle problematiche che hanno portato a un avvio di stagione così lento.

Uno dei principali aspetti su cui Dionisi dovrà lavorare è la difesa. A parte la partita contro la Cremonese, dove il Palermo ha ottenuto l’unica vittoria di questa prima fase della stagione, la difesa ha spesso concesso gol e commesso errori evitabili. Un esempio evidente è l’errore che ha permesso al Cosenza di portarsi in vantaggio nella partita di domenica sera. Lo stesso Dionisi ha sottolineato la necessità di correggere questi errori nel post-partita, esprimendo delusione per i punti persi. Il Palermo, infatti, ha creato molte occasioni, ma si è fatto sorprendere in situazioni difensive che avrebbero dovuto essere gestite meglio.

Dionisi si concentrerà proprio su questi aspetti difensivi nelle prossime due settimane, sperando anche di recuperare alcuni degli infortunati, tra cui Lucioni. Lucioni è considerato un difensore chiave per il Palermo, l’unico con determinate caratteristiche difensive che sono mancate alla squadra in questo avvio di campionato. Si è infortunato all’anca durante il ritiro, e l’obiettivo è quello di averlo pronto per il ritorno in campo contro la Juve Stabia, una partita che avrà già un’importanza significativa. Inoltre, Di Mariano, che è stato decisivo contro il Cosenza, rappresenta una delle note positive per il Palermo e si parla di un possibile rinnovo di contratto fino al 2026 per lui.

In definitiva, il Palermo resta un “cantiere aperto”, con diverse aree su cui lavorare e migliorare, ma con il potenziale per crescere e competere meglio nelle prossime partite.