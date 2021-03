L’edizione odierna de “La Repubblica” esalta il capitano Mario Alberto Santana.

Nel derby ha siglato un gol che lo ha reso l’unico giocatore rosanero ad aver segnato in Serie A, B, C e D, ma anche in Coppa Italia e Coppa Uefa. In 133 gare ha realizzato dieci gol.





E’ un punto di riferimento per la squadra «È monumentale – ha detto di lui Filippi nel post partita – È un capitano dentro e fuori dal campo. Prima della partita ha fatto un discorso alla squadra da pelle d’oca. Ha caricato i ragazzi a dovere. Poi quando ha giocato ha dato sprazzi di classe e genialità. Il suo gol è qualcosa di unico».