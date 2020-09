L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Palermo. Dal polo tecnico del Comune di via Ausonia agli uffici Amat di via Roccazzo. E’ corsa ai test sierologici volontari, paura tra gli impiegati e disagi per chi li frequenta ogni giorno. Alcuni dipendenti dei gruppi parlamenti si sottoporranno al test sierologico nell’infermeria dell’Ars. L’ufficio del Comune di via Ausonia è stato sgomberato a causa della presenza di un positivo. Anche il comando della polizia municipale di via Dogali non può permettersi un focolaio «Il test sierologico è volontario ma, su 1.086 presenti, in 1.050 ne hanno fatto richiesta — dice Nicola Scaglione, del sindacato Csa — Ci sono però servizi e uffici, come l’anagrafe e lo stato civile, dove bisogna adottare molta cautela e altri sportelli, come il Suap, dove i supporti telematici non sempre hanno funzionato».