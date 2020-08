L’edizione odierna di “Repubblica” parla della questione allenatore per il Palermo. A Chiavari ne sono certi: la prossima stagione Roberto Boscaglia non allenerà la Virtus Entella.

Una decisione clamorosa – scrive il quotidiano – che sarebbe maturata dopo un faccia a faccia tra il presidente dei liguri Antonio Gozzi e l’allenatore siciliano. I rumors insistenti delle ultime settimane, che accostano Boscaglia al Palermo, hanno infastidito il patron dell’Entella Gozzi che, dopo il summit con il tecnico, starebbe valutando l’ipotesi di rescindere il contratto con l’allenatore gelese ancora legato al club ligure fino al 2021. Il nodo da sciogliere, sarebbe legato all’offerta che il club di viale del Fante proporrebbe a Roberto Boscaglia: un solo anno di contratto con l’opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in serie B.Boscaglia, invece, vorrebbe la sicurezza di restare in Sicilia almeno per due stagioni e portare a Palermo tutto il suo staff tecnico di fiducia.