L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui maltrattamenti ai danni degli anziani ospitati presso la casa di riposo “Bell’aurora” di via Emerico Amari a Palermo. Erano 11 gli ospiti della casa di riposo-lager scoperta dall’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Anna Battaglia. Per i maltrattamenti, sono state arrestate Maria Cristina Catalano, Vincenza Bruno, Anna Monti, Valeria La Barbera, Rosaria Florio e Antonina Di Liberto. «Se ti muovi di qua ti rompo una gamba così la smetti», urlava una delle arrestate. «Devi morire, devi buttare il veleno», diceva un’altra. Adesso, si indaga anche sul decesso di un’ospite della struttura, Angela Taormina, la suocera del pentito Gaspare Spatuzza, che si era sentita male, ma non è stata accompagnata in ospedale.