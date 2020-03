L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla lievitazione del valore della rosa del Palermo. Quello che ha perso più valore è anche chi vale più degli altri: la valutazione di Martinelli, rispetto al punto più alto del mezzo milione di euro, ha perso 100 mila euro. Stesso decremento per Crivello, mentre Martin è passato da 200 mila a 150 mila. Per il resto a perdere valore sono stati maggiormente i giocatori impiegati di meno come Raimondo Lucera, passato da 75 mila a 50 mila euro, Andrea Rizzo Pinna, passato da 50 mila a 25 mila euro, e Andrea Accardi, sceso da 100 mila euro a 75 mila euro. Fra infortunio e panchina, prima dell’ultimo periodo in cui ha giocato più spesso, anche Ferdinando Sforzini ha visto calare il proprio rendimento da 75 a 50 mila euro.