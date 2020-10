L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul contenuto del nuovo DPCM.

Asili nido, scuole dell’infanzia, elementari e medie resteranno tutte in presenza. Didattica a distanza per le superiori. E’ fortemente raccomandato non ricevere a casa persone diverse dai conviventi. Chiunque abbia febbre con 37,5° o infezione respiratoria non deve uscire di casa.

Obbligo di mascherina sempre al chiuso, all’aperto solo se non è garantito l’isolamento.





Il Governo vuole chiudere, bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie alle 18, le Regioni però non sono d’accordo e propongono fino alle 20. Gli stadi tornano a porte chiuse. Stop palestre e piscine.